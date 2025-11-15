ソニーは、ATP Mediaと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。テニスの国際大会における中継に最先端の技術や製品を提供する、複数年にわたる提携となる。 ATP Mediaは、男子プロテニス協会（ATP）が運営するATPツアーのメディア部門。放映権の管理や中継映像の制作などを担う。 ソニーとATP Mediaは、ソニー傘下のHawk-Eye Innovations（ホークアイ）、Beyond S