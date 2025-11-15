【タミヤフェア 2025】 開催日程：11月15日9時～17時・11月16日9時～16時 会場：ツインメッセ静岡（北館・南館）静岡市駿河区曲金3丁目1-10 入場料：無料 タミヤは「タミヤフェア 2025」で「1/48 ドイツ連邦軍主力戦車 レオパルト2 A7V」を発表した。本商品の発売は2026年1月、価格は3,630円。 タミヤフェアではタミヤの新製品が数多く出展されている