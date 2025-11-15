秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまがデフリンピック日本代表選手団の結団式に出席し、手話でお言葉を述べられました。【映像】手話で拍手を送られる佳子さま「皆様がこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しております」（佳子さま）佳子さまは14日、聴覚障害者のオリンピック「デフリンピック」の結団式に出席されました。選手が紹介されると、手話で拍手を送られました。「デフリンピック」が日本で開催されるのは初