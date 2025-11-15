熊出没のニュースが流れない日が無いほどですが、35年間通っている北海道は、山道を走るコースで牧場を回っていても、今だに一度も熊を見かけたことがありません。「見てみたい」なんて言うと怒られますけど、今回、浦河の野深橋に熊が現れたニュースを見て、自分が通る橋の上に姿を見せたという現実に驚きました。それも300kgを超えるような怪獣みたいな熊でしたから、出会ったらひとたまりもありません。装蹄師なので車には