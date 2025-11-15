2年連続で“逃走”を図ったデコピンを…夫婦の“共同作業”が垣間見えた。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今年の最優秀選手（MVP）として3年連続4度目、満票での受賞を果たした。米番組「MLBネットワーク」の会見には真美子夫人、愛犬デコピンとともに登場。番組中、大谷＆真美子夫人の目が合った瞬間にファンも注目。「阿吽の呼吸すぎる」と話題を呼んでいる。MVPが発表された瞬間、大谷と真美子夫人、デコ