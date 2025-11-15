この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 【怖い正体判明？】ピアスの穴がふさがりやすい母→息子の推理が強すぎて17万いいね めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんの投稿です。ピアスの穴を開けてから、20年