総務省『家計調査（2024年）』によると、単身高齢者のうち無職世帯の1ヵ月の平均実収入はおよそ13万4,000円。そのうち公的年金等が占める割合は9割を超えています。年金収入のみでは生活費を賄いきれず、子どもからの仕送りや援助に頼る高齢者も少なくありません。一方で、親が“本当の生活状況”を語らないケースもあり、子どもが親の死後に意外な事実を知ることも……。今回は、母親に仕送りを続けていた50代女性が、母の死後に