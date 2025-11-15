日本のコメ農家を守るため、政府は手厚い政策を行っていますが、現状において、あまり効果が出ているとはいえないようです。高齢の農業従事者には「離農」してもらい、国際的にも「分業」した方が、経済面からは効率的だといえるのです。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。コメ輸入問題、「政治家の発想」と「経済学者の発想」の違いコメの輸入には非常に高い関税がかかっています。それは、関税をかけないと外国の安いコメが大