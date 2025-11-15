「明治神宮野球大会・高校の部・２回戦、中京大中京−神戸国際大付」（１５日、神宮球場）神戸国際大付の「５番・右翼」、石原悠資郎外野手（ゆうじろう、２年）が二回、右中間スタンドへソロを放った。１−０の二回、先頭で打席に立つと高めの速球をとらえた打球は、快音を響かせて神宮の青空を切り裂くように右中間スタンドへ飛び込んだ。石原は大きな体を揺らしてダイヤモンドを一周した。