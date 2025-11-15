福岡県警嘉麻署は15日、嘉麻市に住む住民が持つスマートフォンのショートメッセージ（SMS）に14日午前8時50分ごろ、警視庁組織犯罪対策を名乗る不審なメッセージが着信したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「あなたはマネーロンダリングの疑いがあります。保釈金として150万円を口座にお振込みください。捜査終了後、保釈金は返金されます。送金しない場合は資産が凍結され、あなたは逮捕されます」などという内