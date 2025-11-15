高校生が3人一組で華道日本一を競う全国大会「Ikenobo花の甲子園」（16日、京都市）に、九州北地区代表として久留米高専（福岡県久留米市）の男子チーム「笹竹（ささたけ）隊」が出場する。男子だけのチームは全国大会出場校で唯一。「男くささも見える、迫力ある作品にしたい」と意気込みはばっちりだ。