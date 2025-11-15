競泳の背泳ぎで活躍し、在学していた1956年にメルボルン五輪に出場し、60年のローマ五輪では男子400メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得した富田一雄さんらが巣立った福岡県立三潴高（久留米市城島町）の水泳部が創部100年を迎えた。祝賀会が8日に同市のホテルで開かれ、OBやOG、水泳関係者、現役部員ら約100人が、さらなる挑戦と発展を誓い合った。