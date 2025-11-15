山形市によりますと、15日午前7時7分ごろ、山形市山寺の農地でクマ1頭が目撃されました。目撃されたのは馬形公民館から南東約350メートルで、市でパトロールを行うとともに、広報車で注意喚起を呼びかけ、周辺住民にチラシの配布を行うということです。山形市では14日午後7時26分頃、小白川町三丁目の天満公園から東約100メートルの路上でもクマ1頭が目撃されています。