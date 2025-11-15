福岡県直方市神正町の公園にあるサクラが、硬く閉じたつぼみに混じって、ひっそりと薄桃色の花を咲かせている。福岡市植物園によると、季節外れに開花する「不時現象」とみられ、「狂い咲き」とも呼ばれる。台風などで葉が落ちた後にいったん寒くなり、また暖かい日が続くと開花することがあるという。ソメイヨシノなら3〜4月に見頃を迎える。しかし「立冬」も過ぎ、季節は冬の始まり。朝晩と昼間の寒暖差が大きい日もあり、