自分の好きなプラモデルを展示する「第3回つなぐ模型展示会」が23、24日、福岡県飯塚市菰田西のゆめタウン飯塚2階ゆめホールで開かれる。福岡、長崎、熊本3県7大学の学生愛好家でつくる九州学生模型連合が企画。1980年代に流行したこだわりのプラモデルを作る催しもある。