現代日本画の力作が並ぶ「第80回春の院展」（日本美術院、西日本新聞社主催）が12日、福岡市中央区天神の福岡三越9階「三越ギャラリー」で始まった。17日まで。全国巡回展で九州では唯一。美術団体「日本美術院」同人の最新作や最優秀賞に当たる春季展賞（郁夫賞）に輝いた柏谷明美さんの「冬の花火」など約100点が展示されている。稲員頼子さん＝福岡市在住＝の「Croatia−Trogir」は郷愁ある古びた石積みの住居が印象的だ