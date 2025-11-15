福岡県豊前市の小中学校14校で11日、地元で陸上養殖されたサケを味わう給食が提供された。約1570人分が用意され、児童らは角切りのサケが入ったみそ汁をおいしそうに味わった。市と、九州電力子会社で養殖事業を行う「フィッシュファームみらい」（豊前市八屋）が、「鮭（サケ）の日」（11月11日）に合わせて初めて企画。同社が給食用に43キロを通常の価格より安価で提供した。