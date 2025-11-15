母親の胎内で影響を受けた胎児性水俣病患者の話を聞き、水俣病について学ぶ学習プログラムが7日、福岡県直方市の福地小で開かれた。患者の松永幸一郎さん（62）と、患者らの支援を続ける加藤タケ子さん（75）＝いずれも熊本県水俣市＝が登壇し「水俣病は終わっていない問題だ」と同小5、6年生約40人に語りかけた。