音楽を通じて日本人と在日コリアンの共生を目指す「筑豊アンニョンハセヨコンサート」が9日、福岡県桂川町土居の町住民センターであった。約200人の観衆は朝鮮半島の歌や舞を堪能。手拍子をしたり一緒に歌ったりして舞台との一体感に酔いしれた。