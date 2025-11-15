＜三井住友VISA太平洋マスターズ2日目◇14日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞後半だけで4つのバーディを奪った堀川未来夢が「67」とスコアを伸ばし、首位と1打差のトータル7アンダー・2位タイに浮上した。第2ラウンドで3つスコアを伸ばし、2位タイで大会を折り返すのは先週と全く同じ。ただし、その内容は全く違うようで「特にピンチらしいピンチはなかった」と手応えを口にした。【写真】大谷翔平