横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年です。めぐみさんの母校である新潟市の小学校では14日朝、児童たちが帰国を願い集会を開きました。 【新潟小学校6年 富樫航大さん】「どこでどんな気持ちで過ごしていますか。めぐみさんが拉致されてから48年という長い年月が経ってしまいました」1977年11月15日に新潟市で北朝鮮に拉致された横田めぐみさん。母校の新潟小学校では拉致問題への理解を深めようと、毎年、帰国