「デフリンピック東京大会」が１５日に開幕する。東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターには交流拠点「デフリンピックスクエア」が設けられ、会期中はさまざまなイベントや展示を無料で見ることができる。スクエア内にある最新のコミュニケーション機器を紹介する展示会「みるＴｅｃｈ」を一足先に体験してきた。（デジタル編集部・反保真優）手話通訳士が眼鏡に「補聴グラス」まず目に入ったのは、サイナーズ