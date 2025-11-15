第2ラウンド、18番でティーショットを放つ西村優菜＝ペリカンGC（共同）【ベレア（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンは14日、フロリダ州ベレアのペリカンGC（パー70）で第2ラウンドが行われ、64をマークした西村優菜が通算4アンダー、136で15位に浮上した。68の竹田麗央と70の西郷真央は3アンダーで21位。68の吉田優利、71の岩井千怜と山下美夢有はイーブンパーで43位につけ、69の勝みなみ