集英社と、Link-Uグループのグループ会社であるLink-U Technologiesが共同運営する、総合電子書店「ゼブラック」にて、2025年11月14日(金)から、DMMグループのデジタルコミック出版社・CLLENN(シレン)が手がける作品の配信を開始した。今回新たに「ゼブラック」に追加されるのは、累計DL数4,000万超の『いつわりの愛〜契約婚の旦那さまは甘すぎる〜』をはじめ、CLLENNが手がける190タイトル以上の作品。恋愛や異世界ファンタジーな