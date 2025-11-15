熱々ジューシーな汁が口の中に流れ出す、至福の喜び。そんなおいしさをさらにグレードアップするのが、「ロールキャベツ」の新感覚ふわふわワザ！家にあるものをサッと使うだけで、プロも驚きの仕上がりになるんですよ〜。 「泡立て器」が便利なのです 卵や玉ねぎ、ひき肉などを混ぜるときに「泡立て器」を使うことで、ふわっと仕上がるんです。これで絶品のおいしさになるなんてビックリですね！ ふわふわ「ロールキャベツ