メガバンクをそれぞれ傘下に持つ、金融グループ大手3社の中間決算が出そろい、各社それぞれ過去最高益となりました。【映像】金融グループ大手3社、決算会見の様子3メガバンクグループの今年4月〜9月の最終的な利益は、三菱UFJフィナンシャルグループが1兆2929億円となり、前年同期比プラス2.8％で3年連続で過去最高を更新しました。三井住友フィナンシャルグループは前の年より28.7％多い9335億円、4年連続で過去最高、みず