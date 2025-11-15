緑内障治療には「薬物治療」「レーザー治療」「手術」の3つの選択肢があり、それぞれメリットとデメリットがあります。治療の選択や点眼薬の種類、医師や医療機関の経験が治療成功のカギとなります。 今回は、緑内障の治療法について「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に解説していただきました。 監修医師：庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック） 防衛医科