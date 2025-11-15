ミニ四駆を詰め込んだケースを片手に、友達の家やおもちゃ屋さんへ足しげく通ったあの日の記憶がよみがえるかのよう。タカラトミーは11月14日、公式Xの投稿で「トミカプレミアムunlimited ミニ四駆レーサーズボックス（トミカ付き）」を発表しました。発売は2026年1月で、価格は6050円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■形状をほぼ当時のまま再現したレーサーズボックス今回の商品は、タミヤ