［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム日本代表は11月14日、アフリカのワールドカップ常連国ガーナと対戦。16分に南野拓実のゴールで先制すると、60分にも堂安律のシュートで加点し、２−０で快勝を収めた。２シャドーの左でプレーし、先制ゴールを挙げた南野は、アシストしたMF佐野海舟と、相手のマークを引き付けたFW上田綺世に賛辞を贈った。「海舟がいいボールを、いいスピードのパスをくれて。（