今回ご紹介するのはセリアの収納フック。ここにちょこっと収納があればいいのに…を叶えてくれるアイディア商品です。取り付け方も簡単で、すぐに収納を増やすことができます。デッドスペースを活用して使えるので、わざわざスペースを開ける必要がないのもうれしいポイントですよ。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポール用クリアフック 2P価格：￥110（税込）取り付けられる場所（約