高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」が11月17日〜11月21日に放送される。【写真】トキ（高石あかり）にある“おつかい”を頼むヘブン（トミー・バストウ）『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光を