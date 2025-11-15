ダイソーで見つけた瞬間、思わず二度見してしまうほどのインパクトで、なんともいえない存在感を放つキーホルダーを発見！ほんの指先くらいのミニミニサイズのキーホルダーで、ふわっとした質感とちょこんとしたフォルムがたまりません♡種類も豊富に展開されていて、思わずフルコンプしたくなるかわいさです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フロッキーキーホルダー ウーパールーパー、ラッコ価格：￥110（税込）