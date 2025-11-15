ミキハウスは１４日、大阪・八尾市内の本社でスポーツクラブ所属の選手、チームの活動報告会を行った。硬式野球部は１０月の日本選手権に２年連続で出場。京セラドームに社員、取引先関係者ら約４０００人が駆けつけた。社を象徴する色の赤いタオルで声援を受けたなか、初戦でホンダに敗れたが、１回戦を対象とした応援団コンクールで最優秀賞に選ばれた。壇上で主将就任が発表された坂井慎平外野手は「来年は、野球部も応援団