ハンガーをたくさん掛けていたら、気付くとクローゼットがパンパンに…。ハンガー同士をギュッと詰めて掛けると取り出しにくいので、なんとか解決したい！と思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました！ハンガーを縦に掛けられ、クローゼットの省スペース化を叶えてくれる優れもの。整理整頓の強い味方です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハンガーストッカー クローゼット用価格：￥110（税込）販売ショップ