「ひのとり」が伊勢へ近鉄は2025年11月10日、大みそかから元旦にかけて「ひのとり」を終夜運転すると発表しました。【画像】これが大阪・名古屋⇔伊勢「夜行特急」の運行時刻です「ひのとり」は、2020年にデビューした80000系特急電車の愛称です。主に名古屋と大阪難波を結ぶ名阪特急で使用されており、全席3列シートのプレミアム車両を連結するなど、豪華な内装が特徴となっています。大みそかから元旦にかけて設定される臨時