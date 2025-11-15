三重県の松阪地区広域消防組合（松阪市）は１４日、組合の指揮車が８月、後部ドアを開けたまま消防署から現場に向かい、県警の白バイに制止されるまで約５キロにわたってサイレンを鳴らして緊急走行したと明らかにした。同組合によると、指揮車はバンタイプで、８月３１日午前に機材の点検中、明和町の枯れ草火災現場へ出動。後部ドアが閉まっているか確認しないまま出動した。走行中にひしゃく２本を紛失した可能性があるとい