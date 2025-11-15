Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜後11：15）の第5話が14日に放送された。第5話のラストでは、岩本演じる辰之助の因縁の相手で前作のラスボス、溝端淳平演じる漆原透吾がサプライズ登場。ただならぬ緊迫の空気の中で再会を果たした。【写真】どんなシーン？ソファで上目遣いの藤原丈一郎の傍らに立つ岩本照2024年1月期にオシドラサタデ