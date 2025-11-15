フランス代表にはレアル・マドリードに所属するオーレリアン・チュアメニやエドゥアルド・カマヴィンガ、パリ・サンジェルマンで将来が期待されている若手のウォーレン・ザイール・エメリ、ローマのマヌ・コネなど優秀なMFが揃っているが、それでもMFエンゴロ・カンテこそが代表監督ディディエ・デシャンにとって最も信頼できる存在なのかもしれない。34歳を迎えているカンテはサウジアラビアのアル・イテハドでプレイしており、欧