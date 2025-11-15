昨季までセリエAでのプレイ経験がなかった若きストライカーは、この4カ月ほどでアズーリに欠かせない戦力になりつつある。キャリアが激変したと語るのは、インテルに所属するイタリア代表FWフランチェスコ・ピオ・エスポジト（20）だ。エスポジトは昨季インテルからセリエBのスペツィアにレンタル移籍しており、そこで19ゴールを挙げて得点王のタイトルを獲得。その活躍から今季はインテルでバックアッパーFWのポジションを確保し