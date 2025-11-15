JR東海によりますと、東海道線は15日午前5時35分ころ、富士駅～富士川駅間の梅屋敷踏切で上り列車と自動車が衝突する事故があり、富士駅～興津駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前8時15分に運転を再開しました。（15日･午前8時20分現在）