独自のモードとストリートカルチャーを融合させたブランド「SKULLPANDA」が、期間限定ポップアップを開催♡話題の新作アパレルやアクセサリーを先行でチェックできるチャンスです。ファッション好きにはたまらない世界観が広がる店内で、限定グッズやコラボアイテムも手に入ります♪価格はアイテムにより異なり、詳細は会場または公式サイトをご確認ください。 SKULLPANDAの新作コレクション ポ