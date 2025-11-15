イギリスで11月14日、約5400万円相当のバンクシーの作品を盗んだ罪で、49歳の男に禁錮1年1カ月の判決が言い渡されました。ロンドンのギャラリーでは2024年9月、ハンマーでガラス扉がこじ開けられ、バンクシーの作品が盗まれる事件が起きました。盗まれたのは、バンクシーの代表作の一つ「風船と少女」の署名入り版画で、価値は27万ポンド、日本円で約5400万円とされています。ロンドン警視庁は、防犯カメラの映像などから居場所を