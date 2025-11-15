【ソウル＝藤原聖大、ワシントン＝阿部真司】米韓両政府は１４日（韓国時間）、韓国で１０月２９日に行われた米国のトランプ大統領と韓国の李在明（イジェミョン）大統領による首脳会談の合意内容をまとめた文書を公表した。韓国が国防費を早期に国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％に引き上げる方針を表明し、原子力潜水艦建造の承認も明記された。トランプ米政権は、日本や韓国などインド太平洋地域の同盟国の防衛支出をＧＤＰ比