グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」に所属するちとせよしのがＳＮＳを更新。元ＨＫＴ４８で女優の田中美久と秋を満喫する様子を披露した。１５日までにインスタグラムで「みくりんと秋を感じてきたよふたりでＶｌｏｇとか撮りたいねーって話してました温泉旅行もしたい私たちです」とつづり、白のニット帽にモスグリーンのニット、デニム姿の田中と、グレーのセットアップを着たよしのの２ショッ