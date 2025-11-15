◆スピードスケート▽Ｗ杯第１戦第１日（１４日、米ソルトレークシティー）来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンの国際大会が本格的に幕を開けた。男子５０００メートルで格下のＢクラスを滑った佐々木翔夢（明大）が６分８秒８３で、一戸誠太郎の持っていた日本記録（６分１２秒８０）を８年ぶりに更新した。今年９月には日本国内で行われたレースで３０００メートルの日本記録（３分３８秒５４）を樹立。先