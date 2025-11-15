今季限りで西武を戦力外となった野村大が所沢での秋季キャンプで捕手練習を開始した。早実時代に経験があり、今年の3〜4月にも一度トライした。防具を着けてブルペンで投手の球を受けて「スピード感が違う。ほぼゼロからのスタート。オフも休んでる暇はない」と決意を新た。育成選手として再契約の見込みで、来季はプロ8年目での捕手挑戦となる。