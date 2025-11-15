「広島秋季キャンプ」（１４日、天福球場）広島・田村俊介外野手（２２）が１４日、競争を勝ち抜くために打撃の軸をつくると誓った。１２日の「エイブルトライアウト２０２５」では、今季まで広島でプレーした松山竜平外野手（４０）が３安打。年明けに合同自主トレを行っている師匠の姿に刺激を受けた。また辻大雅投手（２１）はクイック投球時の球速向上に意欲を燃やした。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇