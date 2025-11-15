更年期症状を改善するために、まずは自分の体質を知ることが大切です（写真：jessie／PIXTA）【イラスト】｢6つのタイプ別｣改善法動悸、薄毛、疲れ、イライラ、不安感、ほてり、めまい……。40代を中心とした“ゆらぎ世代”を悩ませる更年期症状ですが、実は「これらの症状が強く出やすい人には、共通した性格の特徴がある」--そう語るのは、予約のとれない人気鍼灸師としてテレビでも活躍している、TC鍼灸マッサージ院院長・森田遼