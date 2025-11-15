●今週の業種別騰落率ランキング ※11月14日終値の11月7日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：26 業種値下がり： 7 業種 東証プライム：1609銘柄値上がり：1141 銘柄値下がり： 444 銘柄変わらず他：24 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 鉱業(0252) +8.52 ＩＮＰＥＸ 、石油資源 ２. 石油・