北東北（青森・秋田・岩手県）に位置する十和田八幡平国立公園。その歴史は、戦前期の1936（昭和11）年に”十和田”国立公園が制定されたことにはじまり、1956（昭和31）年に”八幡平”が新たに追加されたことで、現在の規模で国立公園が形成された。八幡平地域には、1914（大正3）年の鉱山開発によって、「雲上の楽園」と呼ばれる松尾鉱山の山岳都市ができあがり、国立公園の制定とともに“観光コースの玄関口”としても一躍、脚